Coreia do Sul detecta primeiros casos da variante do novo coronavírus

Sputnik - Três casos da variante do novo coronavírus particularmente infecciosa que surgiu recentemente no Reino Unido foram confirmados na Coreia do Sul, disseram autoridades de saúde nesta segunda-feira (28).

Os três indivíduos são membros de uma família que vive em Londres e que chegou ao país em 22 de dezembro, de acordo com a Agência de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul.

Eles foram colocados em isolamento desde a chegada, quando fizeram testes que deram positivo para Covid-19, segundo noticiou a AFP.

A nova cepa do vírus surgiu no início deste mês no Reino Unido e já atingiu vários países europeus, além de Canadá, Jordânia e Japão. A nova variedade, que os especialistas temem ser mais contagiosa, levou mais de 50 países a impor restrições de viagens ao Reino Unido.

A Coreia do Sul estava entre eles e proibiu voos vindos do Reino Unido até o final do ano.

As autoridades sul-coreanas também estão investigando o caso de um idoso sul-coreano que testou positivo para Covid-19 após retornar do país europeu no início deste mês.

O anúncio foi feito no momento em que uma terceira onda do vírus atinge o país, com um ressurgimento centrado na grande área de Seul, com casos diários aumentando drasticamente neste mês, apesar das medidas de distanciamento mais rígidas adotadas pelo governo local.

