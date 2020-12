CoronaVac começa a ser produzida neste fim de semana

Segundo o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, os 600 litros de insumos para produção do imunizante que chegaram em São Paulo hoje permitirão a produção de 1 milhão de doses; a expectativa é de que, após análise pela Anvisa, a vacinação seja iniciada no primeiro bimestre de 2021 edit

247 - O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, afirmou nesta quinta-feira (03) que a produção da CoronaVac começará neste final de semana, após o Instituto Butantan ter recebido nesta madrugada 600 litros de insumos para produção do imunizante. A quantidade permite a produção de 1 milhão de doses.

Em entrevista à GloboNews, o secretário afirmou: “As vacinas já começam a ser produzidas no final de semana. Então, no início da semana, essas doses já estarão prontas, serão formuladas, envasadas e, aí sim, de forma adequada, estocadas esperando a liberação dos órgãos regulatórios”.

Ele acrescentou: “Nós imaginamos e desejamos que ainda no primeiro bimestre do próximo ano nós já estejamos iniciando a vacinação da população”. Isso, no entanto, depende da aprovação do imunizante pela Anvisa, que ele acredita que ocorrerá sem problemas.

