CoronaVac é 86,4% eficaz para prevenir mortes por Covid-19, mostra estudo chileno

Por Fabián Andrés Cambero e Aislinn Laing (Reuters) - A CoronaVac, vacina do laboratório chinês Sinovac contra a Covid-19, é 58,5% eficaz na prevenção do desenvolvimento de sintomas da doença, mostrou nesta terça-feira um estudo chileno realizado no mundo real.

O imunizante também é 86% eficaz na prevenção de hospitalizações, 89,7% para evitar internações em unidades de terapia intensiva e 86,4% na prevenção de mortes, de acordo com o estudo.

A CoronaVac, que no Brasil é envasada pelo Instituto Butantan, é a segunda vacina mais usada na campanha de imunização brasileira contra a Covid-19.

