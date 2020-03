Coronavírus: 17 estados têm 70% dos leitos de UTI ocupados

Mais de 22 mil leitos de enfermaria e mais de 1,6 mil leitos de UTI devem ser criados nos próximos 30 dias para conter a Covid-19. O boletim do Ministério da Saúde desta segunda-feira (30) registra 4316 casos confirmados da doença no Brasil edit

247 - Uma avaliação do Ministério da Saúde, registrada na última sexta (27), indica que 17 unidades da federação têm mais de 70% dos seus leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados e indisponíveis para atender casos da Covid-19. As informações são dos estados e municípios. A reportagem é do jornal O Globo.

O ministério estima que mais de 22 mil leitos de enfermaria e mais de 1,6 mil leitos de UTI devem ser criados na primeira etapa de combate ao novo coronavírus, dentro de 30 dias.

O boletim informativo desta segunda-feira (30) aponta 4.256 casos confirmados da doença e 139 mortes em todo o Brasil.