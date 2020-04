Coronavírus ainda deve durar ‘um longo tempo’, afirma diretor da OMS

247 - A maioria dos países ainda está na fase inicial da pandemia do novo coronavírus, que ainda deve durar “um longo tempo”, segundo o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Não se enganem: temos um longo caminho a percorrer. Este vírus estará conosco por um longo tempo", afirmou. Segundo ele, a ascendência do vírus passou para a África, América Central e do Sul e Europa Oriental.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.