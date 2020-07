Coronavírus atinge mais negros e pobres, aponta pesquisa de São Paulo

Na cidade de São Paulo, a população negra é 2,5 vezes mais infectada pelo coronavírus do que os brancos, segundo pesquisa da USP com a Unifesp edit

247 - Na cidade de São Paulo, a população negra é 2,5 vezes mais infectada pelo coronavírus do que os brancos, segundo pesquisa da USP com a Unifesp.

As universidades recolheram amostras de sangue entre os dias 15 e 24 de junho, indicando que 19,7% dos participantes que se identificaram como negros criaram anticorpos contra a Covid-19, enquanto que nos que se declararam brancos apenas 7,9%.

O estudo também demonstra que a infecção é menor em localidades onde a população possui melhor nível educacional, sendo 4,5 vezes maior nos indivíduos que não completaram o ensino fundamental.

Pessoas que vivem em habitações com mais de cinco indivíduos apresentam índice de infecção duas vezes maior do que os que dividem a casa com uma ou duas pessoas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.