Coronavírus atingiu 6,45 milhões na América Latina em menos de 6 meses; mais da metade no Brasil

Reuters - As mortes por coronavírus na América Latina, a região do mundo mais afetada pela pandemia, ultrapassaram a marca de 250 mil nesta quinta-feira, enquanto as taxas de contágio permanecem perto de máximas. Do total de óbitos na região, 112.304 foram no Brasil.

Os governos da América Latina e do Caribe reportaram 250.330 mortes e 6,45 milhões de casos desde o primeiro caso confirmado na região, em 26 de fevereiro. Ambos são os totais mais elevados do mundo para uma única região. Dos infectados, mais de metade (3,5 milhões) são no Brasil.

Na última semana, foram notificados, em média, mais de 3 mil óbitos por dia e cerca de 83 mil novos casos a cada 24 horas, no momento em que a maior parte da população abandonou as quarentenas com as quais se buscava evitar a propagação da doença.

