Coronavírus: bebê de três meses é contaminado no Mato Grosso do Sul

247 - Autoridades do governo do Mato Grosso do Sul informaram, nesta quinta-feira (26), que um bebê de apenas três meses, do sexo masculino, foi diagnostico com o coronavírus. O estado de saúde da criança é estável.

De acordo com a Secretaria de Saúde do estado, ele foi contaminado por contato com um dos pais, que também está doente. A família mora em Campo Grande, capital do estado.

Dos 25 casos confirmados no estado, 12 pacientes estão em isolamento domiciliar. O Mato Grosso do Sul não registrou morte por Covid-19.

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram que, até 7h40 desta sexta-feira (27), foram registrados 2.989 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 77 mortos.