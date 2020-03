Coronavírus: Brasil completa um mês com 2,5 mil infectados e 60 mortos

Comparação da crise em cinco países - Brasil, Itália, Estados Unidos, China e Coreia do Sul - mostra que a tendência é de que a “explosão” de infecções se verifique apenas após os primeiros 30 dias, o que reforça a necessidade do isolamento social neste momento edit

247 - Completa-se nesta quinta-feira, 26 de março, um mês do primeiro caso registrado de coronavírus no Brasil. Um estudo feito pela reportagem de Amanda Polato e Caue Muraro, do G1, que comparou o caso de cinco países, mostra uma tendência de que haja uma “explosão” de casos apenas após os primeiros 30 dias.

Considerando Itália, Estados Unidos, China e Coreia do Sul, o Brasil perde apenas para a China no número de infectados em um mês. Estamos hoje com 2.555 infectados e 59 mortos, de acordo com as Secretarias Estaduais de Saúde.

Após 30 dias do primeiro caso, a China estava com 9.802 casos e 213 mortos. A Itália, com 1.694 casos e 29 mortos. A Coreia do Sul, com 104 e 1 morte. E os Estados Unidos com apenas 15 casos e nenhuma morte.

Em nenhum desses países, o pico de contágio ocorreu antes que se completasse um mês de coronavírus. Os dados são da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que fornece registros a partir de 22 de janeiro.

A reportagem observa ainda que os Estados Unidos registraram a primeira infecção em 22 de janeiro e os casos só dispararam em março. E que agora, o país se prepara para um “cenário sombrio”, de acordo com especialistas.