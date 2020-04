Coronavírus: Brasil perde produtos da China para os EUA

O ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que as compras brasileiras haviam “caído” após a confirmação de compras dos EUA com a China edit

247 - A China é responsável por fabricar a maior parte das máscaras de proteção do mundo, além de inúmeros outros itens necessários no combate ao novo coronavírus. Algumas compras de produtos do país asiático foram fechadas por Brasil, França e Canadá, que depois tiveram suas encomendas canceladas após os Estados Unidos oferecerem valores superiores pela mesma demanda. A informação é do jornal O Globo.

O presidente da região de Ile-de-France, Valérie Pécresse, informou que seu país perdeu “um pedido para os americanos que nos superaram em uma remessa que tínhamos feito”.

Segundo Pécresse, as máscaras encomendadas pelos representantes franceses foram parar nos Estados Unidos após um valor três vezes maior ser oferecido à China pelas autoridades norte-americanas.

O relato de Pécresse também foi repetido pelo ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, e pelo primeiro-ministro do Canada, Justin Trudeau, que solicitou a investigação do suposto desvio dos itens encomendados.

