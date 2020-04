Coronavírus: Brasil tem 16.238 casos confirmados e 823 vítimas fatais

247 - As secretarias estaduais de Saúde do Brasil divulgaram, até as 7h desta quinta-feira (9), cerca de 16.238 casos confirmados de contágio da Covid-19 no Brasil, com 823 mortes pela doença. A informação é do portal G1.

O balanço anterior do Ministério da Saúde, divulgado na tarde da última quarta-feira (8), apontava 15.927 casos confirmados e 800 mortes.

O secretário da Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, admitiu que existe subnotificação de casos leves no estado que, conta com mais de 6.700 infectados pelo novo coronavírus.

