Coronavírus: Brasil tem cerca de 2,5 mil mortes e quase 40 mil infectados

Apenas no estado de São Paulo foram registrados 1 mil óbitos. Ofertas de leitos estão quase esgotadas em algumas capitais do país

247 - O número de casos confirmados da Covid-19 no Brasil é de 39.144, com 2.484 vítimas fatais da doença. A informação divulgada às 6h40 desta segunda-feira (20) é das secretarias estaduais de Saúde. A apuração é do portal G1.

O Balanço mais recente do Ministério da Saúde apontava 38.654 casos confirmados do novo coronavírus e 2.462 mortes até domingo (19). O estado de São Paulo registra pouco mais de 1.000 vítimas fatais.

As ofertas de leitos estão quase esgotadas em diversas capitais do país. Hospitais públicos já entraram em colapso no estado do Amazonas. Há pacientes em estado grave de saúde em todas as unidades de Manaus.

