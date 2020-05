Coronavírus: Brasil tem mais de 256 mil casos e quase 17 mil mortes

Brasil ocupa terceiro lugar no ranking mundial em quantidade de casos confirmados do novo coronavírus, perdendo apenas para os EUA e Rússia edit

247 - As secretarias estaduais de saúde divulgaram até a manhã desta terça-feira (19) os registros de 256.523 casos confirmados da Covid-19 no Brasil com 16.895 vítimas fatais da doença. O levantamento é do portal G1.

O Brasil passou a ocupar o terceiro lugar no ranking mundial em quantidade de casos confirmados, perdendo apenas para os Estados Unidos e Rússia.

O balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta segunda-feira (18) contabiliza 16.792 mortos e 254.220 casos.

