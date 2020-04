Coronavírus: Brasil tem quase 7.000 casos confirmados e 247 mortes

247 - As secretarias estaduais de Saúde divulgaram 6.932 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil e 247 mortes até as 9h29 desta quinta-feira (2). A informação é do portal G1.

A propagação da Covid-19 no Brasil cresceu bastante. Após o primeiro caso confirmado, foram necessários 25 dias para a doença atingir mais de 1.000 pessoas. O salto de 1.000 contaminados para 2.000 demorou 6 dias. Entre os dias 27 de março e 1 de abril, a contagem acumulada partiu de 4.000 e bateu quase 7.000 infectados.

