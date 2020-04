Coronavírus chegou ao Brasil em janeiro e não em fevereiro, diz ministério

Investigação retroativa de casos de síndrome respiratória aguda grave encontrou o registro de um caso em janeiro. Acreditava-se que o primeiro caso no Brasil tenha surgido apenas no final de fevereiro edit

247 - Uma apuração feita pelo Ministério da Saúde aponta que o primeiro registro de contaminação pelo Convid-19 não foi no final de fevereiro, como registrado, mas em janeiro. a informação é do jornal O Globo.

Segundo o ministério, uma investigação retroativa de casos de síndrome respiratória aguda grave encontrou o registro de um caso em janeiro.

No Brasil, o primeiro registro de coronavírus foi no fim de janeiro. Mas em fevereiro houve uma hospitalização em razão da doença na quarta semana do ano.

