Coronavírus: China teme nova onda de infecção por casos importados

247 - As autoridades sanitárias da China registraram novos 78 casos confirmados da Covid-19 nas últimas 24 horas, sendo 74 importados, gerando preocupações quanto a possibilidade de aparecer outra onda de infecções no país. A informação é do portal G1.

Em Wuhan, cidade epicentro da Covid-19 na Ásia, sete mortes foram contabilizadas no balanço oficial do Ministério da Saúde, aponta a reportagem.

A China conseguiu assumir o controle da epidemia, após cinco dias sem diagnósticos positivos do novo coronavírus. Os novos casos divulgados nesta terça (24) foram importados do exterior. Muitas cidades do país adotaram medidas drásticas de quarentena para os recém-chegados.