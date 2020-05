Coronavírus: com 502 mil casos confirmados, Brasil tem 28,9 mil mortes

Brasil ultrapassa a França, um dos países mais afetados pelo novo coronavírus na Europa, ocupando a 4ª posição no raking mundial do levantamento da universidade Johns Hopkins edit

247 - As secretarias estaduais de saúde divulgaram, até a manhã deste domingo (31), cerca de 501.985 casos confirmados da Covid-19 e 28.872 mortes provocadas pela doença no Brasil. O levantamento é do portal G1.

O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado neste sábado (30), informa 28.834 mortos e 498.440 casos de contágio no país.

O Brasil ultrapassou a França, um dos países da Europa mais afetados pela pandemia, em número de mortes provocadas pela Covid-19 ainda no último sábado (30), ocupando agora a 4ª colocação no ranking mundial do levantamento da universidade Johns Hopkins.

