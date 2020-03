Coronavírus: Cuba recebe pedidos de 45 países de medicamento Interferon

Revista Forum - O BIOCEN (Centro Nacional de Biopreparações de Cuba) anunciou neste domingo (29) que aumentará a produção do antiviral Interferón Alfa 2B, medicamento considerado o mais eficaz até o momento para tratar pacientes com covid-19. Segundo as autoridades cubanas, o país recebeu pedidos de 45 países, que querem utilizá-lo no combate à pandemia.

A cientista cubana Tamara Lobaina Rodríguez, diretora do BIOCEN, afirma que o país terá condições de exportar grandes quantidades do medicamento já em meados de abril. Em entrevista ao jornal local Granma, ela ressaltou que “teremos que aumentar a produção do Interferón esta semana, para poder arcar com o aumento da demanda, e novos pedidos que podem chegar nos próximos dias, mas vamos priorizar também o cuidado em garantir também a qualidade do produto que exportamos, para que tenha a efetividade que demonstrou na China”.

