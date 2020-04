Coronavírus é dez vezes mais letal que o H1N1, diz OMS

247 - O novo coronavírus é dez vezes mais letal do que o vírus responsável pela gripe A (H1N1) surgido no final de março de 2009 no México - disseram autoridades da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Os dados coletados em vários países nos dão uma imagem mais clara desse vírus, de seu comportamento, da maneira de contê-lo. Sabemos que a Covid-19 se espalha rapidamente e sabemos que é letal: dez vezes mais do que o vírus responsável pela pandemia de gripe de 2009", declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em entrevista coletiva virtual feita de Genebra, informa a France Press.



