Coronavírus: Espanha prorroga medidas de emergência e isolamento social

Após contabilizar cerca de 50.000 casos de infecção pela Covid-19 na Espanha, e mais de 4.000 mortes, o Parlamento do país europeu aprovou a prorrogação do isolamento social e de medidas de emergência para conter a propagação do novo coronavírus edit

247 - O Parlamento espanhol aprovou nesta quinta-feira (26) a prorrogação do isolamento social no país europeu, para até o dia 12 de abril, como tentativa de conter a propagação do novo coronavírus. A informação é do portal G1.

O segundo país mais atingido pela Covid-19 na Europa ultrapassou o número de casos de vítimas fatais registrados na China. Cerca de 50.000 infectados pelo novo coronavírus foram contabilizadas na Espanha, que tem 4.089 mortes provocadas pela doença.

As medidas de emergência para conter a propagação do novo coronavírus, incluindo o isolamento social, tiveram prazos estendidos para até o dia 12 de abril, após votação do Parlamento espanhol.