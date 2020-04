Coronavírus: garoto de 13 anos morre no Reino Unido

247 - Um garoto de 13 anos recebeu diagnóstico positivo para Covid-19 na última sexta (27 de março) e faleceu nesta quarta-feira (1) no Reino Unido, segundo informação de um hospital de Londres. O menino seria a vítima fatal mais jovem do novo coronavírus no Estado soberano. A reportagem é do jornal Folha de São Paulo.

Nesta segunda feira (31 de março), cerca de 381 mortes por Covid-19 foram registradas no Reino Unido, que conta com mais de 2.000 vítimas fatais da doença.

A família do garoto de 13 anos informou que a vítima não apresentava doenças pré-existentes e foi internada na última quinta (26 de março), dia anterior ao diagnóstico positivo para o novo coronavírus.

