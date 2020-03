Coronavírus: Itália ainda não atingiu seu ponto máximo, diz o chefe de Saúde Nacional do país

O chefe do Instituto Superior de Saúde da Itália, Silvio Brusaferro, sobre o coronavírus, declarou que: “Não atingimos o pico e não passamos dele”. O país europeu conta com mais de 80.589 infectados e 8.125 mortes causadas pela doença edit

247 - O chefe do Instituto Superior de Saúde da Itália, Silvio Brusaferro, declarou nesta sexta-feira (27) que o número de casos de coronavírus no país europeu ainda não atingiu seu ponto máximo. A informação é do portal G1.

Os dados mais recentes sobre a Covid-19 na Itália apontam 80.589 infectados e 8.125 mortes, dentro de uma população de 60,48 milhões. Na última quinta (26), o balanço diário registrou 712 novas vítimas fatais da doença no país.

“Não atingimos o pico e não passamos dele”, disse Brusaferro, que acrescentou: “O nosso comportamento vai influenciar em quão íngreme vai ser a queda, quando ela começar”.