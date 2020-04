Coronavírus mata jornalista da Globo: Roberto Fernandes, 61 anos

O jornalista Roberto Fernandes morreu na noite desta terça-feira (21) em função de complicações causadas pela Covid-19. Fernandes estava internado no Hospital UDI em São Luís desde o dia 23 de março com um quadro de pneumonia e ficou vários dias entubado edit

247 - O jornalista Roberto Fernandes, da Rede Globo, morreu na noite desta terça-feira (21) por complicações causadas pelo coronavírus. Roberto Fernandes tinha 61 anos e era natural de Vitória de Santo Antão, município localizado em Pernambuco.

A reportagem do portal G1 destaca que “ele era formado em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e teve passagens pela Rádio São Luís AM, TV Brasil e Rádio Educadora AM.”

A matéria ainda lembra que “há 20 anos comandava o programa Ponto Final, na Rádio Mirante AM, e também era apresentador do quadro de política do Bom Dia Mirante.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.