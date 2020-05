Coronavírus motiva 155 denúncias de violação de direitos humanos por dia

Os 13.537 registros relacionados à Covid-19 representam15% do total de denúncias do ano, 87.580, de acordo com a ouvidoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A pasta criou uma categoria específica para análise de casos do coronavírus, em 1º de março. Os dados foram analisados até o dia 26 de maio edit

247 - A ouvidoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apontou que, desde o início da pandemia do coronavírus no Brasil, foram feitas por dia 155 denúncias de violação de direitos humanos no país. Os 13.537 registros relacionados à Covid-19 representam15% do total de denúncias do ano, 87.580. A pasta criou uma categoria específica para análise de casos do coronavírus, em 1º de março. Os dados publicados no portal Uol foram analisados até o dia 26 de maio.

A maioria das denúncias ligadas ao coronavírus envolve pessoas consideradas socialmente vulneráveis (9.768 casos). Em seguida, há registros de violência contra a pessoa em restrição de liberdade (1.459), e violência contra a pessoa idosa (1.136).

De acordo com o ouvidor nacional dos direitos humanos, Fernando Pereira, "essas denúncias já vêm numa crescente de 2019 para cá. Houve melhoria no tempo de resposta. Reduziu drasticamente o número de ligações que não eram atendidas".

"Com esse termômetro da covid, passou a surgir um aumento exponencial e não uma curva simples. Aumento exponencial de denúncia aos demais grupos vulneráveis. É um grupo que não estava dentro da perspectiva de estratificação anterior", disse.

