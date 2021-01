Coronavírus: nova cepa é mais contagiosa e representa 50% dos novos casos no Reino Unido

A nova cepa do coronavírus, B. 1. 1. 7, registrada no Brasil pelo Instituto Adolfo Lutz, referência em São Paulo, não necessariamente é mais forte, apesar de ser mais contagiosa edit

247 - A nova cepa do coronavírus, registrada no Brasil pelo Instituto Adolfo Lutz, referência em São Paulo, é mais contagiosa e representa 50% dos novos casos no Reino Unido, onde apareceu pela primeira vez.

O novo vírus é uma mutação do do Sars CoV-2 (Covid-19), isto é, uma mudança que ocorre de forma aleatória no material genético - neste caso, no RNA. A variante é chamada de B.1.1.7 e já foi registrada em pelo menos outros 17 países.

Apesar de ser mais contagiosa, a nova cepa não necessariamente é mais forte. Estudos e acompanhamentos estão sendo feitos neste sentido.

O biólogo Nick Davies, da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres (LSHTM), publicou um estudo, com outros médicos no Reino Unido, apontando que a nova versão é entre 50% a 74% mais contagiosa.

Por enquanto, de acordo com a OMS, ainda não há informação suficiente para determinar se a nova variante afetará a eficácia das vacinas, afirmando que pesquisas estão em andamento.

