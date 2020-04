Coronavírus: obesidade é o principal fator de risco para pessoas com menos de 60 anos

Um a cada cinco pessoas no Brasil enfrenta são atingidos pela obesidade. País tem mais de 40 mil infectados com o novo coronavírus edit

247 - Dados oficiais do Ministério da Saúde apontam obesidade como principal fator de risco para pessoas com menos de 60 anos infectadas com o novo coronavíus. Números divulgados até dia 16 de abril indicam que 57% dos mortos abaixo da idade apresentavam excesso de peso. A informação é do jornal O Globo.

A obesidade atinge um a cada cinco brasileiros e intensifica preocupação de profissionais de saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. Jovens obesos se tornaram vítimas fatais da Covid-19 em estados como São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo e Rio Grande do Norte.

No estado de São Paulo, três homens obesos de 31 a 34 anos morreram infectados com o novo coronavírus, além de uma mulher de 19 anos. O Ministério da Saúde não fez um recorte para essa faixa etária.

O Brasil tem mais de 40 mil casos da Covid-19, com 2.588 vítimas fatais da doença.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.