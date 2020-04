Coronavírus: pacientes não infectados adiam a busca por atendimento em hospitais

Médicos de hospital da Zona Sul do Rio confirmaram uma redução de mais da metade dos atendimentos diários de emergência edit

247 - O presidente da Confederação Nacional de Saúde, Breno Monteiro, responsável por hospitais, clinicas e laboratórios, estima uma taxa de ocupação de 40% a 50% para leitos clínicos e leitos de UTIs nas unidades privadas do país, e de até 80% dos espaços de laboratórios em desuso. A informação desta quinta (16) é do jornal O Globo.

“A base do sistema é o médico, e muitos consultórios não estão funcionando. O que resta aberto, então, é o pronto-socorro. Mas as pessoas estão com medo de ir lá. Os pré-natais, o controle de doenças cardíacas e renais, da diabetes... Nada está sendo feito como deveria. Uma dor precordial, que seria um sinal de infarto, levaria a pessoa direto ao hospital, mas hoje a tendência é postergar. E isso pode resultar numa evolução muito ruim”, declarou Breno.

O cenário é verificado na Zona Sul do estado do Rio de Janeiro, no Copa D’Or, onde médicos apontaram a redução de mais da metade de atendimentos diários na emergência, e os registros de atendimentos confirmaram a informação.

