Coronavírus: Rússia admite que sistema de saúde está no limite

247 - As autoridades russas admitiram, após muita resistencia, que o novo coronavírus está tornando “cada vez mais problemática” a situação do sistema de saúde dentro do país e da capital Moscou. A informação desta segunda-feira (13) é do jornal O Globo.

O vice-prefeito de Moscou e responsável pela saúde, Anastasia Rakova, disse na última sexta-feira (10) que o número de hospitalizados com a Covid-19 mais que dobrou na cidade em uma semana e atingiu cerca de 6.500 casos.

O prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin, fez outra advertência, declarando que o vírus "está ganhando força" e que "a situação está se tornando cada vez mais problemática".

A Rússia contabilizou neste domingo (12) um aumento de 2.186 casos confirmados de coronavírus, sendo o maior número dentro de 24 horas desde o surto no país.

