Covid-19: aumento da pandemia traz de volta filas para enterro em Manaus

247 - O novo aumento de contágio e mortes da pandemia da Covid-19 trouxe de volta as filas para o enterro de vítimas do coronavírus em Manaus, capital do Amazonas.

Segundo o G1, na segunda-feira, 28, 38 pessoas foram enterradas em um cemitério na cidade, formando uma grande movimentação de carros funerários e familiares das vítimas, que enfrentaram filas para enterrar seus entes queridos.

Segundo o governo do estado, sete dos onze hospitais particulares da capital estão com 100% dos leitos destinados à doença ocupados. Nos hospitais públicos, a taxa de ocupação é de 90%.

No sábado, 26, o governo decretou o fechamento das atividades não essenciais por 15 dias, mas recuou diante de protestos de comerciantes e empresários, e permitiu que o comércio reabrisse nesta segunda com restrição de horário, mas com bares continuando fechados.

O Amazonas já tem mais de 196 mil casos da doença e mais de 5 mil mortes.

