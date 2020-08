Covid-19: Brasil registra mais de 55 mil novos casos e Bahia se torna segundo estado mais afetado

No total, desde o início da pandemia o País registrou 3.164.785 pessoas infectadas e 104.201 óbitos pela Covid-19 edit

247 - O Brasil registrou nesta quarta-feira, 12, novos 55.155 novos casos e 1.175 mortes pelo novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. No total, desde o início da pandemia o País registrou 3.164.785 pessoas infectadas e 104.201 óbitos pela Covid-19. Superando mil mortes diariamente, Brasil deve ultrapassar 105 mil mortes na quinta-feira, 13.

Segundo o ministério, estima-se que o Brasil tenha 2.309.477 recuperados da doença - cerca de 73% dos que foram infectados. Ainda têm outros 751.107 casos em acompanhamento.

Depois de ultrapassar o Ceará (192.422) e o Rio de Janeiro (185.610), a Bahia (203.020) é agora o segundo estado brasileiro mais afetado pela pandemia, atrás apenas de São Paulo (655.181). O estado baiano ultrapassou 200 mil infecções pela doença, apesar de ser apenas o sexto em número de óbitos, com 4.135 - uma situação melhor que Rio de Janeiro (14.295), Ceará (8.052), Pará (5.909), Pernambuco (7.049) e, naturalmente, São Paulo (25.869), que tem cerca de 25% de todas as mortes do País.

