Covid-19: governo estuda fazer diagnóstico sem teste

247 - O ministério da Saúde e representantes de conselhos de secretários de Estados e municípios discutem a ampliação do diagnóstico do coronavírus por meio de exames de imagem ou clínico-epidemiológicos. Estas análises consideram, por exemplo, tomografia, sintomas da doença e contato com pessoas infectadas. De acordo com gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) que acompanham o debate, a medida evitaria ficar refém da disponibilidade de testes. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

A proposta ganhou força em reuniões do ministério com secretários devido à explosão de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2020. O último boletim epidemiológico da Saúde, com dados de até 25 de maio, apontou um aumento de 705% de internações por estas síndromes neste ano. São casos de novo coronavírus 31% do total e 66% destas internações são de síndromes não identificadas ou de casos em investigação, o que indica alta subnotificação da pandemia.

Técnicos do ministério e de secretarias locais reconhecem que o diagnóstico sem o teste não é o mais preciso, mas afirmam que é uma medida emergencial já adotada em outras epidemias.

Membros da pasta querem chamar especialistas para as próximas reuniões com representantes de Estados e municípios sobre o tema. O diagnóstico sem uso de teste não é unanimidade. De acordo com o infectologista Leonardo Weissmann, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), "o ideal é que sempre tenha o exame PCR, com detecção do material genético do vírus, pois o quadro clínico da covid-19 é muito amplo". "Ainda estão descobrindo novas possibilidades", afirmou.

