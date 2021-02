Covid-19: variante de Manaus já se espalha por São Paulo

247 – A nova cepa da covid-19 que surgiu em Manaus já se espalha pela cidade de São Paulo. "A Prefeitura de São Paulo informou na noite deste sábado, 13, que a nova cepa da covid-19, originária de Manaus, foi detectada, ontem, em São Paulo, em paciente que vive na cidade e não esteve na capital do Amazonas. O exame foi realizado pelo Instituto de Medicina Tropical da USP. Diante da descoberta, o órgão alertou a população sobre a maior transmissibilidade dessa variante e recomenda a busca imediata do Serviço de Saúde do município de São Paulo em caso de qualquer sintoma da doença – tosse, febre, dor de cabeça, entre outros", aponta reportagem do jornal Estado de S. Paulo.

"Segundo estudos feitos por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e Fiocruz Amazonas, a cepa teria surgido em Manaus em dezembro e vem se disseminando com rapidez na capital amazonense. A variante, chamada de P.1, tem mutações importantes na proteína spike, responsável por permitir a entrada do patógeno nas células humanas", revela ainda a reportagem.

