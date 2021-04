Covid: mundo atinge marca de 1 bilhão de vacinas aplicadas

Mais da metade do total (58%) foi administrada em três países: Estados Unidos, China e Índia. Em termos proporcionais, Israel lidera a corrida pela imunização contra o coronavírus edit

RFI - Mais de um bilhão de doses de vacinas anti-Covid foram administradas em todo o mundo, menos de cinco meses após o início das primeiras campanhas de vacinação em massa em dezembro, de acordo com a contagem da AFP divulgada neste sábado (24). Pelo menos 1.002.938.540 doses foram injetadas em 207 países ou territórios, de acordo com a avaliação feita a partir de fontes oficiais.

Mais da metade do total (58%) foi administrada em três países: Estados Unidos (225,6 milhões), China (216,1 milhões) e Índia (138,4 milhões). Mas em termos proporcionais, é Israel quem lidera a corrida pela imunização contra o coronavírus, com seis em cada dez israelenses já totalmente vacinados.

Entre os países com as melhores campanhas de vacinação, Israel é seguido por Reino Unido (49% da população recebeu pelo menos uma dose), Emirados Árabes Unidos (mais de 51%), Estados Unidos (42%), Chile (41%), Bahrein (38%) e Uruguai (32%).

Na União Europeia, 128 milhões de doses foram administradas a 21% da população. Muito atrás de Malta (47%) e Hungria (37%), campeãs dos 27, os países mais populosos da UE giram em torno da média europeia: França (20,5%), Alemanha (22,6%), Itália (19,9%) e Espanha (22,3%).

Enquanto 500 milhões de doses haviam sido administradas após quatro meses do início da vacinação, em 25 de março, demorou menos de um mês para dobrar essa quantidade.

Alta renda x baixa renda

Ainda que a maioria dos países pobres já tenha começado a vacinar suas populações, principalmente graças ao mecanismo Covax (OMS, aliança Gavi e coalizão Cepi), a vacinação continua sendo um privilégio dos países de "alta renda" (conforme definido pelo Banco Mundial), que hospedam 16% da humanidade, mas concentram 47% das doses injetadas no mundo. Os países de "baixa renda" contentam-se no momento com 0,2% das doses.

Doze países ainda não iniciaram suas campanhas de vacinação: sete na África (Tanzânia, Madagascar, Burkina Faso, Chade, Burundi, República Centro-Africana, Eritreia), três na Oceania (Vanuatu, Samoa, Kiribati), um na Ásia (Coreia do Norte) e um no Caribe (Haiti).

Apesar das polêmicas de que tem sido objeto, a vacina AstraZeneca / Oxford é a mais difundida no mundo, sendo administrada em três quartos dos países e territórios que vacinam (pelo menos 156 de 207). O imunizante está à frente da Pfizer / BioNTech (pelo menos 91 países, 44%), Moderna (pelo menos 46 países, 22%), Sinopharm (pelo menos 41, 20%), Sputnik V (pelo menos 32, 15%) e Sinovac (pelo menos menos 21, 10%).

(Com informações de agências internacionais)

