Covid: Pfizer vende 60 milhões de doses de vacina na América Latina e Brasil está fora

Companhia já comprometeu 85% da produção de 2020 e 2021 com vendas para o mundo inteiro, considerando compra extra que os Estados Unidos podem fazer, e diz que "o prazo expira em alguns dias" para o governo brasileiro decidir se vai comprar ou não

247 - O Brasil está ficando para trás na corrida mundial pela vacina contra a Covid-19. A Pfizer, que produz o imunizante junto com a empresa de biotecnologia alemão BioNTech, já comprometeu 85% de sua produção de 2020 e 2021 com vendas para o mundo inteiro. As primeiras doses começam a ser entregues já em dezembro.

Só na América Latina - para México, Chile, Peru, Costa Rica e Equador - as doses vendidas somam, até o momento, 59,4 milhões, segundo reportagem da Folha de S.Paulo .

Segundo a Pfizer, o número de doses disponíveis para distribuição vem diminuindo consideravelmente por conta do interesse global em relação à vacina.

A empresa diz que encaminhou uma proposta ao governo brasileiro e aguarda resposta. "Mas o prazo expira em alguns dias", pressionou.

