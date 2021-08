Crianças internadas por Covid-19 nos EUA atinge patamar mais alto da pandemia

As crianças representam 2,4% das internações por Covid-19 do país. Crianças com menos de 12 anos não são elegíveis para receber a vacina e ficam mais vulneráveis às infecções da nova e altamente transmissível variante do que estavam no começo da pandemia edit

Reuters - A quantidade de crianças internadas com Covid-19 nos Estados Unidos atingiu a sua maior marca, de pouco mais de 1.900 neste sábado, e hospitais no sul do país estavam com capacidade máxima para enfrentar surtos causados pela variante Delta.

A variante Delta, que está rapidamente se espalhando pela população não vacinada dos EUA, tem causado um pico de internações nas últimas semanas, o que levou as internações pediátricas a 1.902 neste sábado, segundo dados do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

As crianças neste momento representam 2,4% das internações por Covid-19 do país. Crianças com menos de 12 anos não são elegíveis para receber a vacina e ficam mais vulneráveis às infecções da nova e altamente transmissível variante do que estavam no começo da pandemia.

Os números de novos pacientes internados por Covid-19 nas faixas de idade 18-29, 30-39 e 40-49 também atingiram marcas recordes nesta semana, segundo dados do Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC).

O pico de novos casos tem acirrado as tensões entre líderes estaduais conservadores e distritos locais discutindo se crianças deveriam usar máscaras na escola quando voltarem às salas de aula este mês.

Um quinto das internações do país por Covid-19 está na Flórida, onde o número de pacientes com Covid-19 atingiu um recorde de 16.100 no sábado, segundo contagem da Reuters. Mais de 90% dos leitos de tratamento intensivo estão ocupados, de acordo com dados do Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

O maior sindicato de professores do país, a Associação de Educação Nacional (NEA, na sigla em inglês), apoiou a obrigatoriedade de vacinação para seus membros esta semana. A presidente da NEA, Becky Pringle, afirmou no sábado que as escolas deveriam adotar estratégias de mitigação, de vacinas a máscaras, para garantir que os estudantes voltem às salas de aulas de maneira segura neste ano escolar.

"Nossos estudantes com menos de 12 anos não podem ser vacinados. É nossa responsabilidade mantê-los seguros. Mantê-los seguros significa que todos que podem se vacinar devem ser vacinados", disse Pringle à CNN.

Baixas taxas de vacinação permitiram que o surto da variante Delta se acelerasse, com algumas das maiores taxas de infecção e pacientes mais doentes concentrados em estados onde moradores hesitaram para receber a dose. Pouco mais de 50% da população dos EUA está completamente vacinada, segundo o CDC.

Os EUA agora têm uma média de cerca de 129.000 novos casos de Covid-19 por dia, um total que dobrou em pouco mais de duas semanas, segundo a contagem da Reuters. A quantidade de internações de pacientes por Covid-19 está em seu patamar mais alto em seis meses, e cerca de 600 pessoas morrem todos os dias pro Covid-19, dobro do total de mortes do fim de julho.

