Cuba produzirá 100 milhões de doses de vacina contra Covid-19 em 2021

Países como Vietnã, Irã, Venezuela, Paquistão e Índia estão de olho para tentar adquirir parte das doses do imunizante desenvolvido pelos cubanos

247 - Cuba produzirá em 2021 100 milhões de doses da vacina contra Covid-19 desenvolvida no país, a Soberana 02, para atender sua própria demanda e também a de outros países, de acordo com o diretor do Instituto Finlay, Vicente Vérez.

“Estamos reorganizando nossas capacidades produtivas porque realmente temos muita demanda pela vacina e temos que nos preparar”, afirmou Vérez a jornalistas em uma conferência.

O Instituto Finlay é o laboratório responsável pela criação da Soberana 02 e da Soberana 01, esta última em fase de pesquisa menos avançada.

Países como Vietnã, Irã, Venezuela, Paquistão e Índia, têm interesse no imunizante cubano.

