Cuba vai testar sua vacina contra a Covid-19 no Irã

247 - Cuba irá testar em estágio mais avançado sua vacina contra a Covid-19, a Soberana 02, no Irã, anunciou neste sábado o Instituto Finlay de Vacinas (IFV), que desenvolveu o imunizante.

O acordo assinado entre os países "permitirá "completar as evidências clínicas da vacina candidata Soberana 02" e "avançar mais rápido na imunização contra a Covid-19 em ambos os países", diz uma postagem do centro cubano em uma rede social.

A cooperação entre os países coincide com uma fala do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, sobre não confiar em imunizantes produzidos no ocidente.

"Não devemos importar vacinas (Covid-19) dos EUA, Reino Unido ou mesmo da França. Eu não confio neles", disse Khamenei em um discurso divulgado pela mídia estatal nesta sexta-feira (8).

Os cientistas cubanos acreditam que a Soberana 02 é mais eficaz que a Soberana 01, apresentando uma resposta imunitária precoce (14 dias), conforme reportado no G1.

