Culto evangélico foi foco da epidemia de coronavírus na França

Um culto religioso foi o início do maior aglomerado de coronavírus da França - um dos países mais atingidos no norte da Europa - até o momento, disse o governo local Mulhouse, uma cidade de 100 mil habitantes na fronteira da França com a Alemanha e a Suíça. Cerca de 2.500 casos confirmados foram vinculados à celebração, informa a Reuters edit

Reuters - No altar de uma grande igreja evangélica, o líder do coral gospel iniciou uma noite de oração e pregação: “Vamos celebrar o Senhor! Vocês estão sentindo alegria esta noite?

"Sim!" gritaram as centenas de pessoas reunidas na igreja Christian Open Door em 18 de fevereiro. Algumas delas viajaram milhares de quilômetros para participar do encontro de uma semana em Mulhouse, uma cidade de 100 mil habitantes na fronteira da França com a Alemanha e a Suíça.

Para muitos membros deste rebanho que abrange pessoas de todo o mundo, a celebração anual é o ponto alto do calendário da igreja.

Dessa vez, alguém da congregação estava carregando o coronavírus.

O culto religioso foi o início do maior aglomerado de coronavírus da França - um dos países mais atingidos no norte da Europa - até o momento, disse o governo local. Cerca de 2.500 casos confirmados foram vinculados à celebração. Adoradores da igreja levaram inconscientemente a doença causada pelo vírus para Burkina Faso, na África Ocidental, para a ilha mediterrânea da Córsega, para a Guiana na América Latina, para a Suíça, para uma usina nuclear francesa e para as fábricas de uma das maiores montadoras da Europa.

Semanas depois, a Alemanha fechou parcialmente sua fronteira com a França, suspendendo um pacto de livre circulação que existe há 25 anos. O aglomerado de igrejas era um fator-chave, disseram à Reuters duas pessoas familiarizadas com a decisão alemã. Dirigentes da igreja disseram à Reuters que 17 membros da congregação morreram de complicações ligadas à doença.

Outras reuniões religiosas foram ligadas à disseminação do vírus: uma grande igreja na Coréia do Sul desencadeou mais de 5.000 casos por lá. Esta história, contada à Reuters por membros da congregação Christian Open Door e funcionários envolvidos no enfrentamento do surto, é uma prova da velocidade e ferocidade da infecção por coronavírus. Como os administradores de saúde pública ainda estavam se preparando para o coronavírus, a doença estava operando com seu próprio calendário, superando rapidamente qualquer medida que pudessem implementar.

Quando os fiéis se reuniram em uma noite de terça-feira na igreja, um antigo shopping center convertido em um auditório de 2.500 lugares, a doença parecia remota. A França tinha 12 casos confirmados, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Não havia nenhum na área de Mulhouse.

A França, como outros governos do norte da Europa, não impôs restrições a grandes reuniões. Não havia álcool em gel para as congregações limparem as mãos, nem cotovelos em vez de apertos de mão.

"Na época, vimos o coronavírus como algo muito distante", disse Jonathan Peterschmitt, filho do pastor principal e neto do fundador da igreja. Seu pai, Samuel, não estava disponível para uma entrevista porque estava enojado com o vírus, disseram seu filho e uma porta-voz da igreja.

No dia seguinte ao primeiro caso relacionado à igreja ter sido identificado em 29 de fevereiro, as autoridades de saúde pública seguiram o protocolo usual e localizaram as pessoas com quem os portadores haviam entrado em contato para conter a disseminação. Usando uma lista fornecida pela igreja - que as autoridades de saúde pública disseram ter cooperado totalmente - eles entraram em contato com os funcionários da creche das crianças durante a reunião.

Nesse ponto, os inspetores de saúde perceberam que era tarde demais. Alguns funcionários da creche já estavam doentes, segundo Michel Vernay, um epidemiologista da agência nacional de saúde pública da França no leste da França.

"Ficamos impressionados", disse Vernay. "Percebemos que tínhamos uma bomba-relógio à nossa frente."