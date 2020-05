Curva de contágio cresce no AM e quase 90% das cidades do interior registram alto índice de infectados

Estado do Amazonas tem 14 das 20 cidades brasileiras com maior incidência de casos do novo coronavírus, assim como 13 das 20 com as taxas de mortalidade mais elevadas edit

247 - Em menos de dois meses após o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no Amazonas, os infectados já estão espalhados por 88% dos municípios do estado. A curva de contágio, de acordo com o governo local, continua em ascensão. A informação é do portal G1.

O estado conta com 62 cidades, onde 54 contabilizavam casos da Covid-19 até a última quarta-feira (6), acrescenta a reportagem. O quadro de contaminação é mais intensificado ainda na capital, com cerca de 5,5 mil casos. No interior, há registro de mais de 200 mortes.

A lista das 20 cidades brasileiras com maior incidência de casos do novo coronavírus conta com a presença de 14 municípios localizados no estado do Amazonas. A reportagem aponta também que a unidade tem 13 das 20 cidades com maior mortalidade do país.

