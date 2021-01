Datafolha: 62% veem pandemia fora de controle e 79% querem se vacinar

Ainda que o pessimismo em relação à situação da pandemia no Brasil se faça muito presente entre a população, o aumento de seis pontos percentuais entre as pessoas que pretendem se vacinar traz boas esperanças ao país edit

247 - Chega a 62% o índice de brasileiros que veem a pandemia de Covid-19 fora de controle no país, com a alta de casos, internações e óbitos diariamente noticiados pela imprensa. Os números são de pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (23).

Foi a primeira vez em que a pergunta foi feita pelos pesquisadores, portanto não há como estabelecer parâmetro de comparação. A parcela dos entrevistados que acha que a doença está em parte controlada é de 33%. Para 3%, a pandemia está sob total controle.

Apesar do pessimismo em relação à situação do país na pandemia, o levantamento do instituto revela uma boa notícia: aumentou o número de pessoas que pretendem se vacinar contra o coronavírus.

Em dezembro, 73% diziam ter a intenção de tomar a vacina. Agora, o índice subiu para 79%, uma alta de seis pontos percentuais. O número, no entanto, é mais baixo do que o verificado em agosto de 2020, quando 89% pretendiam se imunizar.

