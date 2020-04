Datafolha aponta que 76% dos brasileiros defendem isolamento contra coronavírus

247 - O brasileiro quer ficar em casa para se proteger do coronavírus e cooperar com as autoridades sanitárias no controle da doença, em total contradição com Jair Bolsonaro que tem usado a Presidência da República como palanque contra o isolamento.

Posição da maioria dos brasileiros a favor do isolamento (76%) está em linha com opinião das autoridades sanitárias e da Organização Mundial da Saúde.

Apenas 18% dos entrevistados têm a visão de que é mais importante acabar com o isolamento para estimular a economia.

O apoio a que as pessoas fiquem em casa é maior no Nordeste, onde Bolsonaro historicamente tem menor popularidade. São 81% os favoráveis na região, governada em sua maioria por políticos de esquerda, aponta reportagem do jornalista Fábio Zanini na Folha de S.Paulo.



