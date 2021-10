'Dedos de covid': o raro sintoma que atinge mãos e pés

Apoie o 247

BBC Brasil - Os chamados 'dedos de covid' parecem ser resultado da ação do próprio sistema imunológico que ataca o corpo do indivíduo após a infecção.

Os pesquisadores afirmam ter identificado as partes do nosso organismo envolvidas nesse processo.As descobertas, publicadas na revista científica British Journal of Dermatology, podem ajudar nos tratamentos para aliviar os sintomas.

Os 'dedos de covid' podem acontecer em qualquer idade, mas afeta mais comumente crianças e adolescentes. Para algumas pessoas, a reação é indolor, mas para outras a erupção pode causar dor extrema e coceira, acompanhada de bolhas e inchaço.

A pele afetada — geralmente os dedos dos pés, mas às vezes os das mãos — pode apresentar coloração vermelha ou roxa. Algumas pessoas desenvolvem protuberâncias elevadas e dolorosas ou áreas de pele áspera. Também pode haver pus

