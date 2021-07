Depois de um ano e meio de caos, governo prevê protocolo nacional de tratamento da Covid-19 para setembro

247 - O Ministério da Saúde prevê que o país terá em setembro um protocolo nacional oficial para o tratamento da Covid-19.

A informação aparece após mais de um ano e meio de politicas negacionistas e erradas por parte de Jair Bolsonaro e falhas de coordenação no enfrentamento à pandemia.

O ocupante do Palácio do Planalto e seus auxiliares no Ministério da Saúde chegaram ao ponto de recomendar a nebulização de cloroquina, procedimento que levou pessoas à morte.

Elaborado por grupo liderado pelo médico Carlos Carvalho, professor da USP, esse guia será formado por protocolos específicos para as diferentes etapas de cuidados, informa o Painel da Folha de S.Paulo.



