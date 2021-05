Deputado estadual em MS, Cabo Almi, morre de Covid-19

Diagnosticado com Covid no dia três de maio, Cabo Almi passou 16 dias intubado e morreu na segunda-feira edit

247 - O deputado estadual em Mato Grosso do Sul, Cabo Almi (PT), morreu de Covid-19 nesta segunda-feira (24), em Campo Grande (MS). Ele foi diagnosticado com covid-19 no dia três de maio e estava isolado em casa. Seu quadro piorou no dia sete de maio, quando foi internado no Hospital Cassems e logo intubado. Segundo o chefe de gabinete do deputado, Cabo Almi respirou por aparelhos até o dia 23.

Cabo Almi tinha 58 anos e era policial militar da reserva. Ele deixa esposa, três filhos e uma neta. Ele já havia sido vereador na capital sul-mato-grossense e estava no segundo mandato como deputado.

O governador do estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), decretou luto oficial de três dias.

