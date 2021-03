Desgovernado, Brasil produz nova variante do coronavírus, que já circula no país

Chamada de N.9, ela já foi encontrada em 11 estados e está concentrada no Nordeste do Brasil edit

247 - Uma nova variante do novo coronavírus, o vírus causador da Covid-19, já está circulando no Brasil. Segundo a CNN Brasil, a nova variante tem sido chamada de N.9 e sua existência foi informada em uma comunicação conjunta de dois grupos, a Rede Corona-ômica, responsável por sequenciamento genético, e por instituições parceiras do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC).

A linhagem preocupa os cientistas porque ela contém a mutação E484K, na proteína S, a mesma presente nas variantes de preocupação amazônica, britânica e sul-africana. A nova variante já foi encontrada em 11 estados e está concentrada no Nordeste do Brasil.

Segundo o coordenador da Rede Corona-ômica, o virologista Fernando Spilki, existe a possibilidade de a variante ter maior transmissibilidade. Ele disse que a falta de medidas de controle é responsável pela propagação de variantes do vírus.

“O excesso de pessoas nas ruas, as aglomerações, a falta de uso de máscaras provoca esse tipo de reação, o vírus encontra mais hospedeiros. É claro que a vacinação também vai ajudar a evitar que processos como esses ocorram, mas as projeções mostram que os primeiros casos ocorreram entre junho e setembro, um período no qual ainda não havia vacinação disponível”, explica o especialista.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.