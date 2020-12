Dezembro registra maior número de mortes por Covid-19 no Brasil desde setembro

247 - O negacionismo do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento da pademia do novo coronavírus levou o país a registrar em dezembro o maior número mensal de mortes por Covid-19 desde setembro. É o que aponta os dados apurados pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de Saúde do país.

Os dados parciais para o mês – do dia 1º até as 13h desta terça-feira (29) – apontam 18.570 óbitos pela doença. O número é maior que os vistos em outubro e em novembro, e só não supera o de setembro, e representa, em relação às mortes registradas em novembro, um aumento de 40%, sendo a primeira vez, desde julho, que a quantidade de mortes em um mês é maior que a vista no mês anterior.

As médias móveis diárias também apontaram que, em 21 dos primeiros 28 dias do mês de dezembro, houve tendência de aumento nos óbitos. Em novembro, foram 12 dias com a mesma tendência no mês inteiro.

O conhecimento liberta. Saiba mais