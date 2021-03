Dinamarca suspende uso da vacina da AstraZeneca contra Covid-19 por ocorrência de coágulos sanguíneos

A Dinamarca suspendeu a imunização por conta de dois casos de formação de coágulos sanguíneos que levaram à morte duas enfermeiras de 49 e 35 anos na Áustria. As vacinas faziam parte de um mesmo lote que foi distribuído a 17 países europeus. O imunizante da AstraZeneca e da Universidade de Oxford é a principal aposta do governo brasileiro no enfrentamento da Covid-19 edit

247 - A Dinamarca suspendeu o uso da vacina da AstraZeneca e Universidade de Oxford contra a Covid-19, principal aposta do governo brasileiro.

A decisão se deu após casos de coagulação sanguínea na Áustria terem sido reportados. Duas enfermeiras, de 49 e 35 anos, morreram depois de vacinadas com o imunizante da farmacêutica anglo-sueca, informa o jornal português Sábado.

As vacinas faziam parte de um lote específico de 1 milhão de doses que foi distribuído a 17 países europeus.

A imunização no país será suspensa durante 14 dias, apontaram as autoridades sanitárias. Não foi dito se casos semelhantes ocorreram na Dinamarca.

"As autoridades de saúde, devido a medidas de precaução, suspenderam a vacinação com AstraZeneca após um sinal de um possível efeito colateral sério na forma de coágulos sanguíneos fatais. Atualmente não é possível concluir se há uma conexão. Agimos cedo, isso precisa ser investigado minuciosamente #COVID19dk", diz a postagem do ministro da Saúde que você pode ler no original abaixo.

Sundhedsmyndighederne har af forsigtighedshensyn sat vaccination med AstraZeneca i bero efter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form af dødelige blodpropper. Det kan pt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng. Vi handler tidligt, det skal undersøges grundigt #COVID19dk March 11, 2021

A AstraZeneca defendeu a segurança de seu imunizante, testado em ensaios clínicos rigorosos: "A segurança da vacina foi extensivamente estudada em ensaios clínicos de Fase III e dados revisados ​​por pares confirmam que a vacina é geralmente bem tolerada", diz a nota da farmacêutica.

O imunizante em questão foi amplamente escrutinado por países da União Europeia, confusos pela divulgação de dados dos testes que mostram resultados não tão bons. Áustria, Estônia, Lituânia, Luxemburgo e Letônia também suspenderam o uso do imunizante.

Eles esperam a investigação conduzida pelo Comité de Avaliação de Risco de Farmacovigilância da EMA.

Até a última terça-feira (9), outros dois casos de formação de coágulos foram reportados.

A vacina da AstraZeneca e da Universidade é a principal aposta do governo brasileiro no enfrentamento contra a Covid-19. 30 milhões de doses devem ser disponibilizadas até março, e mais 100 milhões até o final do ano.

