Dono da União Química, responsável pela Sputnik V no Brasil, acusa Anvisa de barrar vacina por motivos políticos

247 - O empresário Fernando Marques, dono da União Química, laboratório responsável pela vacina russa contra Covid-19 Sputnik V no Brasil, acusou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de barrar o imunizante por motivações políticas.

Nesta semana, veio à tona a informação de que os Estados Unidos pressionaram o Brasil para que o país não adquirisse a vacina da Rússia.

Em áudio enviado originalmente ao empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da Havan, e obtido pelo Estado de S. Paulo, Marques diz que a Anvisa adia a liberação da Sputnik V para beneficiar o Instituto Butantan, desenvolvedor da CoronaVac no Brasil.

Para o empresário, a Anvisa, por meio de beneficiar o Butantan, agrada o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). O mesmo é feito com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que, segundo Marques, está "na mão" do PT e PCdoB.

“Eles querem manter a coisa com a Fiocruz e com o Instituto Butantan. Butantan na mão do Doria e Fiocruz na mão do PT, PCdoB. E, p***a, não tem vacina, o povo tá morrendo”, diz o empresário.

O áudio chegou ao conhecimento e Jair Bolsonaro.

