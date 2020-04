Doze capitais estão em nível de emergência por aumento de casos de coronavírus

Entre as cidades, a pior situação é de Fortaleza, que registra 573 casos a cada 1 milhão de habitantes. Depois vem São Paulo, com 518 casos na mesma proporção, e Manaus edit

247 - Doze capitais possuem taxas de incidência de casos do novo coronavírus em um nível que indica uma situação de emergência. A taxa é uma padrão que considera o volume de casos pela população.

O Ministério da Saúde classifica uma situação emergencial quando os índices ficam 50% acima da média nacional, atualmente de 111 casos para 1 milhão de habitantes, o que indica um alerta devido ao aumento de casos da Covid-19.

Entre as cidades, a pior situação é de Fortaleza, que registra 573 casos a cada 1 milhão de habitantes. Depois vem São Paulo, com 518 casos na mesma proporção, e Manaus, com 482. Completam a lista Macapá (AP), Florianópolis (SC), Recife (PE), São Luís (MA), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Porto Alegre (RS), Brasília (DF) e Boa Vista (RR).

O novo coronavírus já consumiu ao menos R$ 12 bilhões de dinheiro do Sistema Único de Saúde no País.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.