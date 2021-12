Duas doses da Pfizer podem reduzir risco de morte pela ômicron em 83%, diz estudo

Apoie o 247

ICL

247 - Estudo da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres (LSHTM) publicado no último sábado (12) mostra que duas doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 forneceriam 83,7% de proteção contra hospitalização e morte do infectado pela variante ômicron do coronavírus. Os pesquisadores estimam que a vacina da AstraZeneca reduz o risco de doença grave para 77,1%.

Com a dose de reforço da Pfizer, os cientistas calcularam um aumento na imunidade contra hospitalização e morte em mais de 93%. As estimativas foram baseadas em estudos de anticorpos neutralizantes que testam a ômicron contra o sangue de pessoas vacinadas.

Contudo, dentro de um intervalo de três a seis meses, há uma redução de 61,3% na eficácia geral da AstraZeneca e de 67,6% no caso da Pfizer. Após seis meses, a proteção da AstraZeneca contra os sintomas da variante Ômicron cai para apenas 36,1%. Com a Pfizer, o número fica em 46,7%. (Com informações do Metrópoles).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE